وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم (السبت)، المحادثات بين واشنطن وطهران بـ«المثمرة»، مؤكداً أنها تسير في الاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة.



وخلال حديثه للصحفيين في سنغافورة، قال هيغسيث: «الأمور تسير في الاتجاه الذي نريده» مع إيران، موضحاً أن المحادثات «كانت مثمرة، وأعتقد أنهم يدركون إلى أين يجب أن تمضي الأمور».



الحصار البحري لإيران قائم



وأضاف: «الحصار البحري على إيران لا يزال قائماً إلى حد كبير»، مبيناً أن الرئيس حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي.



ولفت إلى أن الرئيس ترمب لن يوقّع أي صفقة إلا إذا كانت في صالح أمريكا، مشدداً بالقول: «أهدافنا بشأن إيران لم تتغير».



وكان هيغسيث قد قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن مخزونات الذخائر «أكثر من كافية لذلك، سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع جيد جداً».



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صبور ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم انخراطها في صراع مع إيران.



وأضاف: «يمكننا القيام بأمرين في وقت واحد، إذ نعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية بشكل كبير، بحيث ننتج مثلي أو 3 أمثال أو 4 أمثال الذخيرة في المستقبل القريب، لضمان تمويل جميع خططنا العملياتية بشكل مناسب في أنحاء العالم».



وأشار إلى أن بلاده «لا تزال لديها التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».



لغم بحري في «هرمز»



من جهة أخرى، قال مركز الأمن البحري العُماني اليوم إنه رصد جسماً عائماً يُشتبه بأنه لغم بحري غرب منطقة الملاحة الساحلية في مضيق هرمز، مطالباً الملاّحين بالحفاظ على مسافة آمنة من أي أجسام مشبوهة.



وكتب المركز على حسابه في منصة «إكس»: «نظراً إلى رصد جسم عائم يُشتبه في أنه لغم بحري غرب منطقة الملاحة الساحلية في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العُمانية، يحث مركز الأمن البحري جميع الملاحين وصيادي الأسماك والسفن على اتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار في المنطقة».



وأضاف: «يُنصح جميع مستخدمي الملاحة البحرية بالحفاظ على مسافة آمنة من أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فوراً إلى الجهات المختصة».



بدورها، قالت بحرية الحرس الثوري إن 20 سفينة عبرت من مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواتها.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجاً للغاية بسبب الحصار.