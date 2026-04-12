مأساة على الهواء مباشرة.. بلوجر مصرية تنهي حياتها من الطابق الـ 13

شهدت منطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، واقعة مأساوية هزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ أقدمت صانعة محتوى شهيرة تدعى بسنت سليمان، على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها في الطابق الـ13 بعقار سكني، خلال بث مباشر على حسابها الشخصي بمنصة فيسبوك.

وبدأت بسنت البث في حالة نفسية مضطربة، وتحدثت عن معاناتها من خلافات حادة مع طليقها، إضافة إلى ضغوط وأزمات نفسية مرت بها أخيراً، وحاول العديد من المتابعين التدخل عبر التعليقات، مطالبين إياها بالتراجع ومُبدين التعاطف، إلّا أنها ألقت بنفسها من الشرفة أمام الكاميرا، مما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة الارتطام بالأرض.

وقالت بسنت سليمان خلال اللايف: «حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل..حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش»، وخلي بالكم من ولادي.

وبعد ذلك اعتلت صاحبة الفيديو سور الشرفة وقفزت، مع وجود صوت ارتطام.

كما ذُكر أنها كانت تعاني من آثار انفصالها السابق، وأنها حصلت على حضانة الأطفال والشقة بعد الطلاق، لكنها واجهت صعوبات نفسية واجتماعية كبيرة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى المكان فور الإبلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع الدقيقة، مع التركيز على المنشورات والتعليقات الأخيرة لبسنت.

فيما أرجع أصدقاء مقربين للراحلة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) سبب إقدامها على إلقاء نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة للغاية ومشكلات مع طليقها، إضافة إلى أنه قبل عام احترقت شقتها، وتعرضها لضغوط شديدة.

وجرى تداول فيديو سقوط بسنت سليمان على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشكل واسع، وهي تقف في شرفة شقتها، وتستعد لإنهاء حياتها، فيما تظهر التعليقات مناشدات الرواد بإثنائها عن الإقدام على ذلك دون جدوى.