أصدر وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قراراً بتكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً باسم وزارة الصحة، إضافةً إلى مهماته مستشاراً للجلاجل.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة الاتصال المؤسسي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ومواءمة الرسائل الإعلامية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف هذا التكليف إلى توحيد الخطاب الإعلامي للوزارة، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مستجدات القطاع الصحي، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده برنامج التحول الصحي.

ويمتلك عبدالعزيز عبدالباقي خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التخطيط الإستراتيجي وجودة الرعاية الصحية والتعاون الصحي الدولي وحوكمة الأداء وتطوير الأطر التنظيمية، إلى جانب خبرته في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وقد شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة الصحة وبرنامج تحول القطاع الصحي، أسهم من خلالها في تطوير المبادرات وتحسين الأداء المؤسسي.

وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام، وتقديم المعلومات بموثوقية وشفافية، دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.