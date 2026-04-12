أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية اكتمال جاهزية الملاعب المستضيفة لمنافسات دور الـ16 ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب الأدوار النهائية للبطولة، التي تنطلق بعد غد في جدة، وسط استعدادات تشغيلية وتنظيمية متكاملة وفق أعلى المعايير المعتمدة.



وشملت الجاهزية ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، حيث استُكملت أعمال التجهيز الفني والتشغيلي، بما في ذلك أرضيات الملاعب، وغرف اللاعبين، ومرافق الإعلام، ومناطق الجماهير، إلى جانب الأنظمة التقنية الخاصة بالبث والنقل التلفزيوني، استعداداً لاستضافة مباريات دور الـ16 وما يليها من الأدوار الحاسمة حتى النهائي.



كما جرى تنفيذ خطط تشغيلية شاملة تغطي إدارة الحشود، والتنقل، والأمن والسلامة، والخدمات الطبية، بما يضمن انسيابية حركة الجماهير وسهولة الدخول والخروج، وتقديم تجربة حضور متكاملة تمتد عبر جميع مراحل البطولة.



وتأتي هذه الاستعدادات ضمن الشراكة التنظيمية بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، التي تتولى الإشراف على الجوانب التنظيمية والفنية والخدمية، بما يسهم في تقديم نسخة احترافية تعكس تطور البنية التحتية الرياضية في المملكة.



ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تتواصل الأدوار النهائية خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، وصولاً إلى المباراة النهائية، وسط تنافس قوي بين نخبة الأندية الآسيوية.



ويمكن الحصول على تذاكر المشجعين عبر تطبيق «أهلاً» (Ahlan)، المنصة الرقمية الموحدة لتجربة المشجع، الذي يسهم في تحسين تجربة الحضور وتسهيل الوصول إلى الملاعب.