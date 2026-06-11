أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تنظيم أكبر برنامج للفعاليات الجماهيرية المصاحبة لكأس العالم 2026، في المدن المستضيفة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأوضح «فيفا» أن بطولة كأس العالم ستشهد إقامة 13 موقعا لمهرجانات المشجعين في المدن المستضيفة، لتوفر للجماهير مناطق مخصصة لمتابعة المباريات عبر شاشات عملاقة، إلى جانب عروض موسيقية وبرامج ثقافية وترفيهية وتجارب تفاعلية متنوعة، مشيراً إلى أن مهرجانات المشجعين ستمتد عبر نطاق جغرافي يقترب من أربعة آلاف كيلومتر بين الدول الثلاث المستضيفة كأكبر انتشار للفعالية منذ إطلاقها قبل 20 عاماً، متجاوزة النسخ السابقة من البطولة. وأكد إقامة فعاليات جماهيرية إضافية بالتعاون مع اللجان المنظمة في عدد من المدن، من بينها لوس أنجلوس ونيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا، بما يتيح مزيدًا من الفرص للجماهير لمتابعة مباريات البطولة والمشاركة في أجوائها الاحتفالية. وتستضيف مواقع مهرجان المشجعين مدن أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وفيلادلفيا في الولايات المتحدة، وتورونتو وفانكوفر في كندا، ومكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري في المكسيك، فيما ستقام فعاليات جماهيرية إضافية في عدد من المدن والمناطق ضمن البرنامج المصاحب للبطولة.