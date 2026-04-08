أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه، اليوم (الأربعاء)، رحيله عن قيادة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم.

رسالة وداع عبر إنستغرام

وكتب سيسيه عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «كان شهر مارس الماضي استثنائياً بالنسبة لي فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي لقد كانت مغامرة غنية جداً على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب».

إشادة باللاعبين والجهاز الفني

وأضاف: «إلى الطاقم الفني واللاعبين على الرغم من الصعوبات التي واجهناها فإنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معاً وبالنتائج التي حققناها إنني أؤمن كثيراً بهذا المنتخب ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قدماً».

رسالة للجماهير الليبية

وختم رسالته قائلاً: «إلى الجماهير الليبية أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها وعلى حماسكم ودعمكم غير المحدود لن أنساكم أبداً، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائماً قادرين على الاعتماد عليكم.. أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل».

سبب الرحيل

ولم يكشف أليو سيسيه، الذي تولى المهمة في مارس 2025، سبب رحيله قبل انتهاء عقده الممتد حتى 2027 إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن تأخر مستحقاته المالية لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم وراء قراره بالرحيل.