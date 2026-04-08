بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير التجارة والصناعة بحكومة جمهورية الهند بيوش غويال، مجالات التعاون المتاحة للجانبين لتعزيز التبادل التجاري في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبما يخدم المصالح المشتركة.



شراكة إستراتيجية



من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند عن استعداد بلاده تقديم الدعم في الجوانب الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز متانة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.



وثمن مبادرة حرص الهند على دعم وتوسيع آفاق التعاون مع دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، ومقدراً في الوقت ذاته الخبرات الهندية العاملة في دول المجلس، بما يجسد مكانة العلاقات الخليجية-الهندية.



وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون، وبفضل السياسات المميزة التي انتهجتها في إدارة سلاسل الإمداد، تمكنت من تجاوز آثار هذه الأزمة بكفاءة واقتدار، والحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات، بما يعزز من متانة اقتصاداتها وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.