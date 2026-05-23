رفعت شركات التكرير الحكومية في الهند أسعار التجزئة للديزل والبنزين مجدداً اليوم (السبت)، في محاولة لتقليص خسائرها الناجمة عن بيع الوقود بأسعار مخفضة، والسيطرة على ارتفاع الطلب.



وصعدت أسعار الوقود بنحو 1%، أي بأقل من روبية واحدة، ليباع البنزين في نيودلهي بسعر 99.51 روبية (1.0399 دولار) للتر، والديزل بسعر 92.49 روبية للتر، وفق موقع شركة «إنديان أويل كورب» (Indian Oil Corp)، أكبر شركة لتجارة الوقود بالتجزئة في البلاد. وتختلف الأسعار بين مناطق الهند تبعاً للضرائب المحلية.



كما رفعت شركتا «بهارات بتروليوم كورب» (Bharat Petroleum Corp) و«هندوستان بتروليوم كورب» (Hindustan Petroleum Corp)، الأصغر حجماً، أسعارهما ضمن النطاق نفسه. وزادت شركة «إندرابراثا غاز» (Indraprastha Gas) أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة 1% في جميع المناطق التي تخدمها، بحسب متحدث باسم الشركة.



وتضررت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بشدة من صراع الشرق الأوسط، في ظل اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة المنقولة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي المغلق فعلياً منذ اندلاع حرب إيران في شهر فبراير.