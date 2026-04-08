أعلنت وزارة الرياضة دعوة شركات المقاولات المؤهلة من ذوي الخبرة إلى تقديم طلباتهم، للمشاركة في برنامج التأهيل المسبق لتنفيذ الأعمال الأولية لملعب الملك سلمان بالرياض.



وسيتم تنفيذ الملعب وفقاً لأفضل النظم العالمية، ومن المقرر أن يستضيف كبرى البطولات والفعاليات، وسيكون جزءاً رئيسياً من مشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز.



ويقع ملعب الملك سلمان الدولي شمال مدينة الرياض، على طريق الملك سلمان وبجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز أيضاً بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد، ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية، مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة، وسيستضيف الملعب المواجهتين الافتتاحية والنهائية من كأس العالم 2034، ويُتوقع افتتاحه في الربع الأخير من 2029.



ودعت الوزارة إلى ضرورة إكمال الاستبيان الموجود على موقع وزارة الرياضة الإلكتروني، على أن يتم استقبال الطلبات عبر بريدها الإلكتروني،علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو الثانية ظهراً، 28 أبريل 2026.