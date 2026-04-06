تحول اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من طفل لاجئ في زمن الحرب إلى أحد أعظم لاعبي خط الوسط في العصر الحديث، مع سجل مليء بالألقاب الفردية والجماعية، إذ ولد «لوكا» في ظروف صعبة جداً خلال فترة حرب البلقان عام 1985، التي فقد فيها جده في الحرب، واضطرت عائلته للنزوح والعيش كلاجئين في فنادق بسيطة.



وبدأ لعب كرة القدم في مواقف السيارات وملاعب صغيرة، ما ساهم في تطوير مهاراته الفنية رغم الظروف الصعبة، إذ بدأ في أكاديميات محلية، ثم انضم إلى دينامو زغرب عام 2002، وانتقل بنظام الإعارة إلى زرينيسكي موستار (2003-2004)، وبعدها انتقل إلى إنتر زابريشيتش (2004–2005)، قبل عودته إلى دينامو زغرب موسم 2005، ولعب وقتها 94 مباراة، سجل خلالها 31 هدفاً، وحقق 5 بطولات في دوري وكأس كرواتيا. وبعد بروزه محلياً، انتقل إلى توتنهام هوتسبير عام 2008، في صفقة بلغت نحو 16.5 مليون جنيه إسترليني، قبل انتقاله لاحقاً إلى ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو، وتشير التقارير إلى أنه لم يُحسم مستقبله حتى الآن ، وأنه مستمر مع ميلان، بعد انتقاله الحر إلى الدوري الإيطالي.



أرقامه وإنجازاته:



- دوري أبطال أوروبا 6 مرات.



- الدوري الإسباني 4 مرات.



- كأس العالم للأندية 5 مرات.



- أفضل لاعب في العالم 2018.



- وصيف كأس العالم 2018.



- ثالث كأس العالم 2022.



- أكثر من 170 مباراة دولية.



أسلوب اللعب (بيانات فنية)



- دقة تمرير تتجاوز 85%.



- التحكم في إيقاع اللعب.



- التمرير الطويل والدقيق.



- يجيد التحرك بدون كرة.



- التسديد الدقيق.