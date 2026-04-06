أنفقت 5 أندية سعودية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية) أكثر من 2.04 مليار يورو، خلال إبرامها عدداً من الصفقات وفق التقرير الذي كشفه موقع Transfermarkt المتخصص في الإحصاءات والقيم السوقية للاعبين.



إذ أوضح التقرير حجم إنفاق الأندية السعودية على صفقات شراء العقود منذ انطلاق مشروع تطوير الدوري السعودي للمحترفين. وجاء نادي الهلال في صدارة القائمة بإجمالي إنفاق بلغ 651.12 مليون يورو، متفوقاً على بقية الأندية بفارق كبير.



وحل النصر في المركز الثاني بإنفاق وصل إلى 409.84 مليون يورو، بينما جاء الاتحاد ثالثاً بقيمة 382.68 مليون يورو، أما الأهلي فاحتل المركز الرابع بإجمالي 380.53 مليون يورو، تلاه القادسية خامساً بمبلغ 222.72 مليون يورو.



ويعكس هذا الإنفاق الضخم حجم التحول الذي يشهده الدوري السعودي، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية واستقطاب أبرز النجوم العالميين، بما يسهم في رفع مستوى اللعبة محلياً وتعزيز حضور الأندية السعودية على الساحة الدولية.



الأندية الأكثر إنفاقاً:



أولاً: الهلال - 651.12 مليون يورو.



ثانياً: النصر - 409.84 مليون يورو.



ثالثاً: الاتحاد - 382.68 مليون يورو.



رابعاً: الأهلي - 380.53 مليون يورو.



خامساً: القادسية - 222.72 مليون يورو.



