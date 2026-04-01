«حذّر صلاح من الانتقال إليه».. مفوض الدوري الأمريكي يرد على إبراهيم حسن

رد مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر على تصريحات مدير منتخب مصر إبراهيم حسن التي حث فيها مواطنه محمد صلاح على تجنب الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بعد إعلان رحيله عن ليفربول الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

تحذير من تراجع شعبية صلاح

وكان إبراهيم حسن قد حذر صلاح من الانتقال إلى الدوري الأمريكي، موضحاً أنه سيبتعد عن الأضواء وستتراجع شعبيته، كما حدث للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى إنتر ميامي، ناصحاً إياه بالاستمرار في أوروبا أو الانتقال إلى الدوري السعودي.

رد دون غاربر

وقال غاربر في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية رداً على تصريحات إبراهيم حسن: «حسناً، هذه أول مرة أسمع فيها شيئاً كهذا، ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر شعبية في العالم، سأكون سعيداً بإرسال اشتراك إلى المسؤول المصري حتى يتمكن من مشاهدة أكبر عدد ممكن من مباريات ميسي».

وأضاف: «أعتقد أن وجهة نظر إبراهيم حسن تعكس إلى حد كبير التحديات التي تواجهها رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في سعيها للتطور، أتذكر قبل فترة ليست بالبعيدة أن مدربي المنتخب المكسيكي كانوا يقولون: «إذا كنت في الدوري الأمريكي، فلن تلعب لمنتخبنا»، لم يعد هذا نفس حال اليوم».

وتابع: «نحن نواجه باستمرار فكرة أننا لا ننجح أبداً، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لقد قدم الدوري الأمريكي عشرات اللاعبين للدوريات الأوروبية، كما يلعب في دورينا بعض من أفضل لاعبي العالم، ولدينا أفضل المرافق مقارنة بأي دوري آخر في العالم، إلى جانب وجود مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو، الذي له باع طويل في التدريب على أعلى المستويات، لقد واجهت الشكوك لمدة 27 عاماً، لكنها لم تثنِني قط، ولن تثنيني أبداً».