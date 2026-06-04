كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 344 إصابة مؤكدة بفايروس «إيبولا»، و60 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 15 إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في أوغندا.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، أن الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فايروس «إيبولا» من سلالة «بوديبوجيو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تقدمًا ملموسًا.

وأوضح أن عدد الحالات المشتبه بها انخفض من أكثر من ألف حالة إلى 116 حالة، مع استمرار عمليات الفحص والتقصي الوبائي.

وأضاف أن مستوي الخطر لا يزال مرتفعًا إقليميًا، مشيرًا إلى ضعف تتبع المخالطين ومحدودية القدرات التشخيصية والقيود المفروضة على السفر.

وشدد على أن السيطرة على التفشي تتطلب دعم الجهود الرامية لتطوير اللقاحات والعلاجات.