أبلغت «عكاظ» مصادر مقربة من نادي النصر، أن هناك تحركات جادة من أجل تمديد عقد النجم عبدالرحمن غريب مع النادي، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة، حيال مستقبله الاحترافي مع ناديه الحالي إما بالبقاء أو الرحيل، في ظل توصية المدرب جيسوس بالتجديد مع اللاعب.



وأوضحت المصادر أن اللاعب عبدالرحمن غريب يحظى باهتمام عدة أندية في مقدمة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تسعى للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



يذكر أن عبدالرحمن غريب انضم لصفوف النصر قادماً من الأهلي في 2022 بعقد لمدة 4 سنوات.