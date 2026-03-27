• الـ VAR يتدخل في الركنيات والإنذار الثاني


• التبديلات السريعة:


اللاعب المستبدل لديه 10 ثوانٍ للخروج من الملعب، وإذا انتهى الوقت ينتظر البديل دقيقة.


• الرميات والركلات:


مهلة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذها، وإذا لم يلتزم يخسر الفريق الاستحواذ.


• العلاج الطبي:


أي لاعب يتعالج داخل الملعب يخرج وينتظر دقيقة قبل أن يعود، إلا إذا كانت الإصابة نتيجة خطأ يستحق بطاقة.


• تقنية VAR:


ستراجع الإنذار الثاني المؤدي للطرد والركلات الركنية الخاطئة.


• القائد والحكم:


فقط قائد الفريق يتحدث مع الحكم، وأي لاعب آخر يتحدث معه يتلقى بطاقة صفراء.