• الـ VAR يتدخل في الركنيات والإنذار الثاني
• التبديلات السريعة:
اللاعب المستبدل لديه 10 ثوانٍ للخروج من الملعب، وإذا انتهى الوقت ينتظر البديل دقيقة.
• الرميات والركلات:
مهلة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذها، وإذا لم يلتزم يخسر الفريق الاستحواذ.
• العلاج الطبي:
أي لاعب يتعالج داخل الملعب يخرج وينتظر دقيقة قبل أن يعود، إلا إذا كانت الإصابة نتيجة خطأ يستحق بطاقة.
• تقنية VAR:
ستراجع الإنذار الثاني المؤدي للطرد والركلات الركنية الخاطئة.
• القائد والحكم:
فقط قائد الفريق يتحدث مع الحكم، وأي لاعب آخر يتحدث معه يتلقى بطاقة صفراء.