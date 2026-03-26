أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تحديد الدول المستضيفة للأدوار الإقصائية القادمة من بطولاته للأندية، وذلك بعد قراره السابق بتحويل جميع مباريات خروج المغلوب المتبقية في منطقة الغرب إلى نظام المباراة الواحدة وعلى ملاعب محايدة.



وأكد الاتحاد أن مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مواجهات الدور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، حيث ستقام المباريات يومي 19 و22 أبريل القادم بنظام المباراة الواحدة.



وفي السياق ذاته، تقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري التحدي الآسيوي 2025-2026 في مدينة بيشكيك بجمهورية قيرغيزستان، وذلك خلال يومي 19 و22 أبريل أيضاً.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة، حيث تم وضع سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية في مقدمة الأولويات، إلى جانب مراعاة الجاهزية التنظيمية للدول المستضيفة، وضمان سهولة وسلاسة إجراءات السفر واستخراج التأشيرات لجميع الفرق المشاركة والمسؤولين والشركاء.