أكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن أن نجم ليفربول محمد صلاح خارج معسكر الفراعنة في شهر مارس بسبب الإصابة التي لحقت به، كما يغيب زميله محمد حمدي لاعب بيراميدز بسبب إصابته بالرباط الصليبي، إذ يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و 31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة الأسماء المختارة لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق 22 مارس، وتتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و 31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم. واللاعبون هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء



، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، مصطفى محمد، ناصر منسي.