ينتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول مساء غدٍ (الأحد) في مقر إقامتهم بمحافظة جدة، استعداداً لانطلاق المعسكر الإعدادي الذي يُقام خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر مارس، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026.



وسيُقام المعسكر في محافظة جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، حيث سيستضيف «الأخضر» منتخب مصر ودياً يوم 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ ضيفاً على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته.



ومن المقرر أن يغادر المنتخب الوطني الأول إلى العاصمة الصربية بلغراد السبت 28 مارس، حيث سيخوض حصتين تدريبيتين قبل مواجهة منتخب صربيا.



ويفتتح الأخضر مساء غدٍ تدريباته بحصة مسائية تُقام على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.



وفي إطار البرنامج الفني، يُقام معسكر موازٍ للمنتخب الوطني (B) في محافظة جدة خلال الفترة ذاتها، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد، وبقيادة مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً الإيطالي لويجي دي بياجو.



ويأتي هذا المعسكر ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في كأس العالم FIFA 2026.



يُذكر أن المنتخب الوطني الأول يأتي ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.