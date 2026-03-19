واصل قائد المنتخب الأرجنتيني «ميسي» صناعة التاريخ، بعدما سجل هدفه الـ 900 في مسيرته الكروية، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل إس سي في إياب بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، وجاء الهدف بعد تحرك مميز داخل منطقة الجزاء، حيث استلم ميسي الكرة، وراوغ مدافعا قبل أن يسددها بنجاح، مانحا فريقه التقدم في وقت مبكر من اللقاء، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وبهذا الهدف، أصبح ميسي ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 900 هدف رسمي، لينضم إلى غريمه التقليدي «كريستيانو رونالدو»، الذي سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2024، ويملك حاليا رصيدا يبلغ 965 هدفا.



ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 765 هدفا، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي ثالثا بين اللاعبين الحاليين برصيد 690 هدفا.