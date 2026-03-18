يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية أمام غلطة سراي اليوم عند تمام الساعة الـ11 مساء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب «أنفيلد»، مستهدفاً حجز بطاقة التأهل للدور الثاني لمواصلة الصراع على اللقب القاري.



وخسر ليفربول بقيادة مدربه الهولندي ارني سلوت أمام منافسه غلطة سراي في لقاء ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.



وقد بلغ ليفربول ثمن النهائي في 8 من آخر 9 مشاركات له، لكنه خسر في آخر مواجهتين في هذا الدور، كما تمكن من الفوز في 15 من آخر 19 مباراة أوروبية له على «أنفيلد»، وخسر المباريات الأربع الأخرى، كما فاز في 5 من 6 مباريات سابقة على أرضه أمام فرق تركية (تعادل واحدة).



من جهته، يسعى غلطة سراي لبلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2012-2013، وقد فاز مرتين وخسر مثلهما أمام فرق إنجليزية في الأدوار الإقصائية، فيما فاز غلطة سراي مرة واحدة فقط في 12 مباراة أوروبية خارج أرضه أمام فرق إنجليزية (3 تعادلات و8 هزائم)، وكان ذلك بفوزه 3-2 على مانشستر يونايتد في دور المجموعات لموسم 2023-2024.