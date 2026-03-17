دخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم في مفاوضات مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لنقل مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة لاعبيه في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا المنتخب الإيراني إلى عدم المشاركة في المونديال، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال»: «نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب أن يكونوا هناك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم».

مقترح إيران لإنقاذ مشاركتها المونديالية

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في تصريحات نقلها حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة «إكس»: «عندما صرّح ترمب صراحة أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا».

وأضاف: «نتفاوض مع "فيفا" لخوض منتخب إيران مبارياته المونديالية في المكسيك».

موعد كأس العالم 2026

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

مجموعة إيران في المونديال

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.