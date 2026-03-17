تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن عند تمام الساعة الـ11 من ليل اليوم (الثلاثاء)، إذ يستضيف تشيلسي نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من التحديات لكلا الفريقين، ضمن صراع التأهل للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويدخل الفريق اللندني اللقاء وهو في موقف معقد بعد خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-5 في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ما يجعله بحاجة إلى انتفاضة كبيرة على أرضه وبين جماهيره إذا أراد قلب الطاولة والعودة في النتيجة، رغم أنه تعرض لخسارة ثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز من أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل وخسر معها خدمات قائده ريس جميس الذي تعرض لإصابة قد تمنعه من المشاركة مع البلوز لعدة أسابيع.



فيما يدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة لاسيما أنه قد تم تأجيل مباراته أمام نانت، التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي، وذلك بناءً على طلب النادي الباريسي وبموافقة نادي نانت ورابطة الدوري الفرنسي. وجاء قرار التأجيل لمنح باريس سان جيرمان أفضل الظروف الممكنة للاستعداد لمواجهة تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الثلاثاء 17 مارس، إضافة إلى توفير فترة راحة كافية للاعبين تمتد 6 أيام بين مباراتي الذهاب والإياب.