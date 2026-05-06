أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضوابط واستثناءات صارمة تتعلق بتعديل قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد فيفا أنه لن يُسمح باستبدال أي لاعب في القائمة النهائية بلاعب آخر من القائمة الأولية، إلا في حالات الضرورة القصوى المتمثلة في الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وعلى أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد المباراة الأولى للمنتخب في البطولة.

استثناء خاص لحراس المرمى

ويتمتع حراس المرمى باستثناء ملحوظ، إذ يُسمح باستبدال أي حارس في القائمة النهائية بحارس آخر من القائمة الأولية في أي وقت خلال البطولة، في حال تعرضه لإصابة خطيرة أو ظرف صحي يمنعه من المشاركة، مع تقديم تقرير طبي مفصل يحظى بموافقة اللجنة الطبية في فيفا.

ووفقاً لفيفا ستتكون القائمة النهائية لكل منتخب من 23 إلى 26 لاعباً، على أن يتواجد بينهم 3 حراس مرمى على الأقل، أما القائمة الأولية المؤقتة فتراوح بين 35 و55 لاعباً، وتشمل 4 حراس مرمى على الأقل، وتُستخدم لأغراض تنظيمية داخلية ولا تُنشر رسمياً.

ورغم إمكانية إعلان المنتخبات قوائمها في أي وقت، فإن اعتمادها الرسمي لن يتم إلا بعد التصديق النهائي من فيفا في الموعد المحدد، ويُعد يوم 2 يونيو محطة حاسمة لكشف ملامح القوائم النهائية لأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم.

حفاظاً على العدالة التنافسية

تأتي هذه القواعد الصارمة ضمن جهود فيفا للحفاظ على العدالة التنافسية ونزاهة المنافسات، مع منح المنتخبات مرونة محدودة للتعامل مع الحالات الطارئة فقط، وتهدف اللوائح إلى منع أي محاولات لتغيير القوائم بشكل عشوائي قد يؤثر على توازن المنافسة.

ويُشارك في المونديال 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، مما يجعله الأكبر والأضخم على الإطلاق، وتعكس هذه الضوابط تطور لوائح فيفا مقارنة بالبطولات السابقة، إذ أصبح حجم القوائم أكثر مرونة (حتى 26 لاعباً) مع الحرص على تقييد التغييرات بعد الإعلان النهائي.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من التحضيرات التنظيمية الدقيقة للبطولة التي تُقام لأول مرة عبر 3 دول، ويتوقع أن تشهد إثارة كبيرة ومنافسة شرسة بين أبرز نجوم العالم.