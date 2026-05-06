ينهي مدربا فريقي الهلال والخلود إنزاغي وباكينغهام تحضيراتهما الفنية للمباراة النهائية على كأس الملك، اً (الجمعة) القادم الساعة 9:00 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورتين كرويتين ختاميتين، غدا (الخميس) سيعتمدان من خلالهما التشكيلتين الأساسيتين اللتين سيخوضان بهما المواجهة الختامية لكأس الملك.



ويطمح المدرب إنزاغي في تحقيق أولى بطولاته مع الفريق الهلالي بالفوز على فريق الخلود في المباراة النهائية وحصد كأس الملك الغالي، فيما يتطلع مدرب الخلود لتحقيق الانتصار على فريق الهلال في المواجهة الختامية والظفر بالكأس الغالية وتحقيق إنجاز تاريخي.



وتعتبر مواجهة نهائي كأس الملك الثالثة بين الهلال والخلود في الموسم الحالي بقيادة المدربين «الأوروبيين» الإيطالي إنزاغي والإنجليزي باكينغهام، إذ التقى الفريقان في دوري روشن السعودي، وكان التفوق للفريق الهلالي بالفوز في الدور الأول 1/3، وفي الدور الثاني بسداسية نظيفة.



يذكر أن مدربي الهلال والخلود إنزاغي وباكينغهام سيعقدان مؤتمراً صحفيّاً اليوم (الخميس) للحديث عن مدى جاهزية الفريقين للمباراة الختامية على كأس الملك.



موعد نهائي كأس الملك



الجمعة 2026/5/8



الهلال × الخلود



9:00 مساء