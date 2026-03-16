شهدت قائمة منتخب البرازيل استدعاء 3 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عندما أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مساء اليوم الإثنين قائمة السيليساو المشاركة في فترة توقف شهر مارس.



ومن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام كل من فرنسا وكرواتيا خلال توقف شهر مارس، وذلك يومي 26 و31 من شهر مارس الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.



وضمت القائمة الثلاثي بينتو حارس مرمى النصر، وروجر إيبانيز مدافع فريق الأهلي، وفابينيو قائد فريق الاتحاد، وخلت القائمة من تواجد لاعب الهلال السابق نيمار.



وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر- بينتو- إيديرسون.



خط الدفاع: ويسلي- أليكس ساندرو- دانيلو- دوجلاس سانتوس- ماركينيوس- جابرييل- ليو بيريرا- بريمير- إيبانيز.



وسط الميدان: كاسيميرو- فابينيو- أندريه سانتوس- دانيلو- جابرييل سارا.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رافينيا دياز- جابرييل مارتينيلي- ماتيوس كونيا- لويز هينريكي- إندريك- إيجور تياجو- رايان- جواو بيدرو.