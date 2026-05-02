أعلن البنتاغون إبرام سلسلة اتفاقات مع 7 شركات تكنولوجية كبرى تتيح له توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام سرية، تشمل تخطيط العمليات وتحديد أهداف الأسلحة بدقة أعلى.

ووفق بيان رسمي، تضم قائمة الشركاء كلًا من سبيس إكس المالكة لمختبر إكس إيه آي، إلى جانب أوبن إيه آي وغوغل وإنفيديا ومايكروسوفت وأمازون عبر وحدتها السحابية AWS، إضافة إلى شركة «ريفليكشن». في المقابل، غابت أنثروبيك عن هذه الترتيبات في ظل نزاع قائم مع الوزارة.

الخطوة تأتي بعد تقارير سابقة كشفت توجه الوزارة لتعزيز شراكاتها التقنية. وكان موقع ذي إنفورميشن قد أفاد، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن غوغل دخلت في مفاوضات مع البنتاغون لإتاحة نشر نماذجها «جيميني» داخل بيئات سرية.

وبحسب تلك التسريبات، ناقش الطرفان اتفاقًا أوسع يتيح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من غوغل ضمن الأطر المصرح بها، ما يعكس تسارع اعتماد التقنيات الذكية في البنية العسكرية الأمريكية.