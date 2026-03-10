طالب إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لاعبيه، بضرورة اغتنام الفرصة والسير على خطى الفريق الذي هزم برشلونة في عام 1997.



ويستضيف نيوكاسل نظيره برشلونة اليوم (الثلاثاء) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانت جيمس بارك.



وتعيد هذه المواجهة للأذهان فوز نيوكاسل على برشلونة بنتيجة 3 - 2 في النظام القديم لمجموعات دوري الأبطال، بفضل ثلاثية من تينو أسبريا، وكان هاو لاعباً في بورنموث.



وقال هاو في مؤتمر صحفي، الإثنين: «لم يكن من الممكن تفويت مشاهدة هذه المباراة، لقد كانت مواجهة أسطورية تم بثها على التلفزيون الأرضي».



وأضاف: «نريد أن يتحدث الناس عن فريقنا الحالي لسنوات قادمة، فالكل يتذكر أن تينو أسبريا أحرز ثلاثية؛ اثنان منها من تمريرات كيث غيليسبي من الجهة اليمنى».



وتابع في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أتطلع أيضاً إلى أن يتحدث الجميع عن فريقي بالطريقة نفسها بعد 20 أو 30 أو 40 عاماً».



وسبق أن التقى برشلونة ونيوكاسل في دور المجموعات في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث خسر الفريق الإنجليزي على أرضه بنتيجة 1 - 2.



واستخلص هاو بعض الإيجابيات من تلك الخسارة، قائلاً إن مباراة اليوم هي أهم مباراة في تاريخ نيوكاسل الحديث الذي يتطلع للتأهل لدور الثمانية لأول مرة في تاريخه.



وختم مدرب نيوكاسل: «يجب أن نستغل هذه الفرصة، لأنها لا تتكرر، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً، فما بالكم بالمواسم القادمة، لا نريد إضاعة هذه الفرصة أو نشعر بالندم عليها لاحقاً».