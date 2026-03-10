في واحدة من أقوى لقاءات الليلة (الثلاثاء)، يستضيف غلطة سراي التركي نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب «رامس بارك» عند تمام الساعة 8:45م وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.



ويدخل ليفربول المباراة وسط ظروف صعبة هذا الموسم، بعدما انهار دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت منذ أواخر سبتمبر الماضي، الأمر الذي وضع الفريق في موقف معقد، حيث بات يقاتل من أجل ضمان مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



ويعود الفريق الإنجليزي مجددًا إلى إسطنبول، المدينة التي لم تحمل له ذكريات سعيدة هذا الموسم، بعدما خسر أمام غلطة سراي بهدف دون رد خلال مرحلة المجموعات، ما يمنح الفريق التركي دفعة معنوية قبل هذه المواجهة المرتقبة.



ورغم الضغوط التي يعيشها الفريق، تلقى الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت أخبارًا إيجابية بعودة صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس، بعد تعافيه من إصابة في الظهر، حيث شارك كبديل في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة ضمن منافسات كأس إنجلترا. كما حاول سلوت تهدئة مخاوف الجماهير بشأن لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد خروجه مصابًا في اللقاء ذاته.



في المقابل، يأمل غلطة سراي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في إنجلترا، خصوصا أن جماهير الفريق معروفة بخلق أجواء حماسية وضغط كبير على المنافسين في الليالي الأوروبية.