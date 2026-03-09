اختُتمت في مدينة جدة منافسات البطولة التصنيفية الثانية لرياضة البادل، التي أُقيمت خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس على ملاعب B Padel وملعب قمرا الرئيسي، بمشاركة واسعة عكست النمو المتسارع لرياضة البادل في المملكة،إذ شهدت البطولة مشاركة أكثر من 408 لاعبين ولاعبات تنافسوا في فئات الرجال (A - B - C - D)، إلى جانب منافسات السيدات والناشئين، في أجواء تنافسية مميزة.
وجاءت نتائج فئات الرجال على النحو التالي:
فئة A
• المركز الأول: قاسم العبيدان – عبدالله آل عبدالله
• المركز الثاني: نواف القاضي – فيصل الربدي
فئة B
• المركز الأول: طلال بودي – محمد الجزيري
• المركز الثاني: سلطان خلاف – فهد سعدي
فئة C
• المركز الأول: سلطان المزين – زياد الخزيم
• المركز الثاني: عبدالعزيز العثمان – عبدالله الشهراني
فئة D
• المركز الأول: هادي المشامع – محمد الغافلي
• المركز الثاني: مروان ثروت – إبراهيم صندقجي
أما منافسات السيدات فجاءت نتائجها كالتالي:
• المركز الأول: العنود يماني – أريج فارح
• المركز الثاني: رغدة وثلان – فاطمة الحربي
فيما أسفرت نتائج فئة الناشئين عن:
• المركز الأول: عبدالمجيد حكيم – عبدالله زيتوني
• المركز الثاني: رضا خاشقجي – محمد بغدادي
The second classification championship for padel sports concluded in the city of Jeddah, which took place from March 3 to 7 at the B Padel courts and the main Qamra court, with wide participation reflecting the rapid growth of padel in the Kingdom. The championship saw the participation of more than 408 male and female players competing in the men's categories (A - B - C - D), in addition to the women's and youth competitions, in a distinctive competitive atmosphere.
The results of the men's categories were as follows:
Category A
• First place: Qassem Al-Obaidan – Abdullah Al-Abdullah
• Second place: Nawaf Al-Qadi – Faisal Al-Rubaydi
Category B
• First place: Talal Boudi – Mohammed Al-Jaziri
• Second place: Sultan Khalaf – Fahd Saadi
Category C
• First place: Sultan Al-Muzain – Ziad Al-Khuzaym
• Second place: Abdulaziz Al-Othman – Abdullah Al-Shahrani
Category D
• First place: Hadi Al-Mashami – Mohammed Al-Ghafli
• Second place: Marwan Tharwat – Ibrahim Sanduqji
As for the women's competitions, the results were as follows:
• First place: Al-Anoud Yamani – Areej Farah
• Second place: Raghda Wathlan – Fatima Al-Harbi
The results of the youth category were:
• First place: Abdulmajid Hakim – Abdullah Zaitouni
• Second place: Rida Khashoggi – Mohammed Baghdadi