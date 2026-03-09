اختُتمت في مدينة جدة منافسات البطولة التصنيفية الثانية لرياضة البادل، التي أُقيمت خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس على ملاعب B Padel وملعب قمرا الرئيسي، بمشاركة واسعة عكست النمو المتسارع لرياضة البادل في المملكة،إذ شهدت البطولة مشاركة أكثر من 408 لاعبين ولاعبات تنافسوا في فئات الرجال (A - B - C - D)، إلى جانب منافسات السيدات والناشئين، في أجواء تنافسية مميزة.


وجاءت نتائج فئات الرجال على النحو التالي:


فئة A


• المركز الأول: قاسم العبيدان – عبدالله آل عبدالله


• المركز الثاني: نواف القاضي – فيصل الربدي


فئة B


• المركز الأول: طلال بودي – محمد الجزيري


• المركز الثاني: سلطان خلاف – فهد سعدي


فئة C


• المركز الأول: سلطان المزين – زياد الخزيم


• المركز الثاني: عبدالعزيز العثمان – عبدالله الشهراني


فئة D


• المركز الأول: هادي المشامع – محمد الغافلي


• المركز الثاني: مروان ثروت – إبراهيم صندقجي


أما منافسات السيدات فجاءت نتائجها كالتالي:


• المركز الأول: العنود يماني – أريج فارح


• المركز الثاني: رغدة وثلان – فاطمة الحربي


فيما أسفرت نتائج فئة الناشئين عن:


• المركز الأول: عبدالمجيد حكيم – عبدالله زيتوني


• المركز الثاني: رضا خاشقجي – محمد بغدادي