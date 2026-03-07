يتطلع فريق النصر إلى استعادة صدارة دوري روشن السعودي عندما يستضيف نيوم، اليوم (السبت) في العاشرة مساءً على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ25.

وتراجع النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً بعد فوز الأهلي على الاتحاد 3-1 في ديربي حافل بالإثارة مساء أمس.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر والهلال اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبإمكان «العالمي» الانفراد بالصدارة وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب حال حقق الفوز في لقاء الليلة.

رونالدو يغيب للإصابة

وأعلن مدرب النصر، جورجي جيسوس، غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة نيوم، موضحاً خلال المؤتمر الصحفي: «الإصابة التي تعرض لها رونالدو في مباراته الأخيرة جاءت أخطر من المتوقع وتتطلب راحة واستشفاء».

وأضاف: «كريستيانو سافر إلى إسبانيا مثل بقية اللاعبين الذين ذهبوا للعلاج عند إصاباتهم، وإصابته تطلبت العلاج في مدريد عند معالجه الخاص ونتمنى أن يعود سريعاً ويساعد الفريق».

وزاد: «بحسب الجهاز الطبي، فإن كريستيانو لن يكون قادراً على المشاركة أمام الخليج أيضًا، ولذلك قررنا سفره للعلاج لأن لديه وقتا كافيا للتعافي».

نيوم يسعى لاستعادة الانتصارات

من جانبه، يبحث فريق نيوم بقيادة مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري على حساب النصر، بعدما حصد نقطة واحدة من أصل 6 في آخر مباراتين (تعادل وهزيمة).

ويحتل نيوم المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، جمعها من تسعة انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل عشر هزائم.

وأكد غالتييه أن غياب رونالدو لن يغيّر من فلسفة وأسلوب نيوم في التعامل مع المباراة، مشيراً إلى أن النصر يظل فريقاً قوياً يضم عناصر ذات جودة عالية وخبرة كبيرة.