يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي، اليوم (السبت)، في الحادية عشرة مساءً على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الدور الخامس (دور الـ16) من كأس إنجلترا لكرة القدم.

التفوق يميل للسيتي هذا الموسم

وستكون مباراة الليلة هي المواجهة الخامسة بين الفريقين هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي على نيوكاسل في ثلاث مباريات، بينما حقق نيوكاسل يونايتد الفوز في المواجهة الأولى بين الفريقين في نوفمبر الماضي.

نيوكاسل بمعنويات مرتفعة

ويدخل نيوكاسل لقاء اليوم منتعشاً بانتصاره الأخير على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي، ويتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي.

السيتي يسعى لمواصلة سلسلة اللاهزيمة

على الجانب الآخر، لم يتعرض مانشستر سيتي للخسارة في آخر 10 مباريات له في جميع المسابقات، ويتطلع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى مواصلة المنافسة في مختلف بطولات الموسم الحالي من خلال الفوز على نيوكاسل.

ويحمل كريستال بالاس لقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، بينما يتربع أرسنال على عرش الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 14 لقباً.