يستضيف فريق الاتفاق نظيره الشباب، اليوم (السبت) في العاشرة مساءً على ملعب «إيجو»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الفريقان للعودة إلى مسار الانتصارات، حيث خسر الاتفاق آخر مباراتين في الدوري أمام القادسية 4-0 وضد الحزم 3-1، بينما خسر الشباب أمام الهلال 5-3 في الجولة الماضية.

ترتيب الفريقين

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

الشباب يعلق آماله على المدرب الجديد

وتضع جماهير الشباب آمالاً كبيرة على المدرب نور الدين بن زكري، الذي تولى المهمة أخيرا خلفاً للمدير الفني الإسباني إيمانويل الغواسيل، لتحقيق عدة انتصارات متتالية وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.