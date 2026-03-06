بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لفريق التعاون فوزه بلقب بطولة جدة لكرة القدم 2026 مبدياً في الوقت نفسه سعادته بحضور نهائي بطولة جدة لكرة القدم للجهات الحكومية والهواة، برعاية وحضور نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي.



من جهته، ثمن عيد الثقفي، إداري فريق التعاون الدعم الكبير من القيادة الحكيمة ممثلاً بحضور نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، ووزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل لنهائي البطولة والذي يعتبر حافزا معنويا كبيرأ للاستمرار في العمل والحرص على توفير بيئة رياضة جاذبة للشباب وتطوير المنشآت لاحتضان أعداد أكبر من فئات سنية مختلفة.



وختم عيد حديثه لـ «عكاظ» بقوله: «نتطلع لعقد شراكة مع القطاع الخاص لتوقيع عقود رعاية تساهم في تعجيل سير العمل التطويري في الفريق خصوصا أننا نملك منشأة قادرة على احتضان أعداد كبيرة من أبناء المجتمع، بالإضافة للاهتمام الواسع من شباب المنطقة بمنافسات فرق الهواة؛ كون تركيبة شباب المنطقة الغربية تبدأ بمداعبة كرة القدم من الحواري قبل الانتقال لعالم الاحتراف بالأندية، وبالتالي فإن الفرصة تعتبر سانحة أمام القطاع الخاص للمشاركة من باب المسؤولية الاجتماعية».