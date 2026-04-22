كشف محامي الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، مصطفى مجدي، أن جثمان الراحل سيصل إلى مصر خلال الساعات القليلة القادمة، عقب استكمال جميع الأوراق والتصاريح الرسمية اللازمة لنقله من دبي إلى القاهرة.

وأوضح أن الترتيبات جارية لتشييع الجثمان ودفنه في مسقط رأسه، وسط حالة من الترقب بين أسرته ومحبيه.

تقرير إماراتي يحسم الجدل: وفاة طبيعية

وفي تطور أنهى حالة الجدل، أكدت السلطات الإماراتية في تقريرها الطبي أن وفاة العوضي جاءت نتيجة جلطة مفاجئة في القلب، مشددة على عدم وجود أي شبهة جنائية.

وكانت القنصلية المصرية في دبي قد تسلمت التقرير، وبدأت فورًا استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى القاهرة.

تحرك رسمي.. الخارجية تُخطر الأسرة

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن القطاع القنصلي أبلغ أسرة الراحل بنتائج التقرير الطبي، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية بالكامل.

وأشار البيان إلى أن القنصلية العامة في دبي تعمل على إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى مصر خلال وقت وجيز.

ترتيبات التشييع.. الوداع الأخير

ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الطبيب الراحل فور وصوله إلى القاهرة، قبل نقله إلى مسقط رأسه ليوارى الثرى، في وداع مؤثر يطوي فصلاً حزينًا من القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

"نظام الطيبات" يثير الجدل

وكان الدكتور ضياء العوضي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية ، إذ تبنّى خلال السنوات القليلة الماضية، آراء طبية مثيرة للجدل، أوجزها في " نظام الطيبات"، حيث أعلن في مناسبات عدة معارضته للطرق العلاجية التقليدية في سلسلة مقاطع فيديو ومناسبات عدة، ما دفع نقابة الأطباء إلى شطب عضويته.