تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم (الأربعاء)، نحو ملعب نادي هجر بالأحساء، الذي يحتضن مواجهة الحسم في إياب الملحق المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين «يلو»، إذ يلتقي فريقا هجر والعين عند الساعة الـ8:10 دقائق في لقاء مرتقب لتحديد هوية المتأهل.



ويدخل هجر المواجهة بأفضلية نسبية بعد أن نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، مما يمنحه أفضلية مريحة قبل موقعة الإياب، في حين يسعى العين لقلب الطاولة وتعويض الفارق وخطف بطاقة التأهل.



وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ تمثل الفرصة الأخيرة لحجز المقعد الثالث والأخير في دوري «يلو»، وسط طموحات متباينة بين تأكيد التفوق من جانب هجر، وتمسك العين بحظوظه حتى اللحظات الأخيرة.



فمن سيكون صاحب بطاقة الصعود الثالثة إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين «يلو»؟