أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، جملة من القرارات الانضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة نادي زاخو العراقي ونادي الشباب السعودي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بعد الاطلاع على تقارير حكام المباراة والمراقبين.



وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على مشرف فريق زاخو، طه زاخولي، قدرها 6000 ريال قطري، مع منعه من مرافقة الفريق أربع مباريات، لمحاولته الاعتداء، وفقاً للمادة (54) من لائحة الانضباط.



كما عاقبت لاعب زاخو، أمجد عطوان (رقم 14)، بغرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري، إلى جانب إيقافه أربع مباريات، بسبب محاولة الاعتداء، استناداً إلى المادة ذاتها.



وشملت القرارات أيضاً حارس مرمى زاخو، علي كاظم (رقم 12)، حيث فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري، مع إيقافه أربع مباريات، لمحاولة الاعتداء، وفقاً للمادة (54).



وفيما يخص الأندية، وجهت اللجنة إنذاراً إلى نادي الشباب، مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال قطري، إضافة إلى تحمله تكاليف أي أضرار نتجت عن شغب جماهيره، وذلك استناداً إلى المادة (56).



كما وجهت اللجنة إنذاراً مماثلاً إلى نادي زاخو، مع فرض غرامة مالية بالقيمة نفسها (300 ألف ريال قطري)، إلى جانب إلزامه بتحمل تكاليف الأضرار الناتجة عن شغب الجماهير.



وأكدت لجنة الانضباط في ختام بيانها حرصها على تطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة بكل شفافية وعدالة، مشددة على أهمية الالتزام بالروح الرياضية والانضباط داخل الملعب وخارجه، بما يسهم في الحفاظ على الصورة المميزة للبطولة.