كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) عن إيقاف إيران إعدام 8 نساء وسيتم الإفراج عن 4 منهن فوراً، فيما سيُحكم على الأخريات بالسجن شهراً.



وكتب ترمب على حسابه في منصة «تروث سشيال»: «خبر جيد جداً، لقد أُبلغت للتو أن النساء الثمان المحتجات اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يتم قتلهن بعد الآن»، مضيفاً: «سيتم الإفراج عن أربع منهن فوراً، بينما سيتم الحكم على الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد».



وتابع ترمب: أُقدّر كثيراً أن إيران وقيادتها احترموا طلبي، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، وأوقفوا عملية الإعدام المخطط لها.



من جهة أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حدد الأحد القادم موعداً نهائياً للمفاوضات مع إيران.



فيما قال مسؤول باكستاني لصحيفة «نيويورك تايمز»: إن جولة ثانية من المفاوضات قد تعقد خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن الوسطاء الباكستانيين تلقوا إشارات إيجابية من إيران بعد تمديد وقف إطلاق النار.



في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: وقف إطلاق النار يكون له معنى عندما لا يُنتهك بالحصار البحري وارتهان الاقتصاد العالمي، مضيفاً: لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز مع وجود انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.



جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن "البنتاغون" أبلغ الكونغرس أن تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام قد يستغرق 6 أشهر، مبينة أنه من غير المرجح تنفيذ عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام قبل انتهاء الحرب.