اختُتمت بطولة البادل ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين المشاركين في مختلف الفئات بجوائز مالية يصل مجموعها إلى 100 ألف ريال.



وأسفرت منافسات فئة الهواة عن تتويج الثنائي البراء السقاف وعلي الخنيزي بالمركز الأول بعد أداء مميز طوال مشوار البطولة، فيما حلّ عبدالله الجعفري وفواز الراجح في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث تركي بو رسيس وكميل العباس.



وفي فئة المحترفين، حقق الثنائي عبدالرحمن الجبرين ومحمد السليمان المركز الأول بعد مستويات فنية عالية، بينما جاء حسن عباد وأحمد السنان في المركز الثاني، وحصد عبدالله الفرج وحسين المعراج المركز الثالث.



أما في منافسات السيدات، فقد توجت العنود يماني وأريج فارح بالمركز الأول، فيما نالت سماهر كردي وسارة سلهب المركز الثاني، وحلت ياسمين فارح وماجدة الصبيحي في المركز الثالث.



بيرونا: القادسية يعكس نهضة الرياضة السعودية



أبدت الحكمة الإيطالية شيرا بيرونا سعادتها بوجودها في السعودية للمرة الثانية، مشيدة ببطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني، وبالتنظيم الرائع الذي شاهدته منذ اليوم الأول.



وقالت الحكمة العالمية: «أعتقد أن هذا الحدث له مستقبل مشرق، خاصة مع العدد الكبير من المشجعين الذين يدعمون المباريات، ما يجعلها وقتًا موسميًا مهمًا للمشاركة فيها، إنه لشرف لي أن أمثل بلدي إلى جانب مثل هؤلاء الزملاء الموهوبين، لقد كنت أقدر حقًا فرصة العمل كحكم للمرة الثانية على التوالي».



وأضافت: «أشعر بالشرف الحقيقي لتلقي هذه الدعوة، إنها المرة الثانية التي أزور فيها السعودية، وقد أعجبني تنظيم كل شيء، لقد كان الجميع ودودين ومتعاونين بشكل لا يصدق».



*الثقبة يواجه أودن.. وصقر أكادير يتحدى السويحلي



وتتواصل اليوم الاثنين منافسات بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، بمواجهتين، ففي المجموعة الأولى، يلتقي فريق محمصة أودن بنظيره الثقبة، وفي المجموعة الثانية، يواجه فريق صقر أكادير المغربي نظيره السويحلي الليبي.



فعاليات متنوعة تضيء ليالي القادسية



يشهد مقر نادي القادسية حراكًا اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا وسط حضور جماهيري لافت من خلال موسمه الرمضاني في نسخته الثالثة.



ويحتوي الموسم الرمضاني على العديد من الفعاليات الجاذبة للجماهير تتنوع بين ساحتي الألعاب التفاعلية والشعبية التي تشهد منافسات في كرة القدم للصالات، وبين ساحة المطاعم، وأركان أخرى مثل تصحيح التلاوة، والتوعية بلغة الإشارة، واستقبال الزوار بحفاوة وضيافة الأصالة السعودية.



هذا وتقام اليوم الاثنين مسابقة الطهي، وذلك من الساعة 9:30 مساءً حتى 12:30 صباحًا.



ومن المتوقع أن تشهد المسابقة مشاركة واسعة للعائلات من الهواة ومحبي فنون الطهي، حيث قُسمت المنافسات إلى قسمين رئيسين: الأطباق المنزلية، والطبخ المباشر في موقع الفعالية.



وخُصصت منافسات الأطباق المنزلية لتقديم طبق حلا شعبي أو طبق أرز شعبي، في خطوة تهدف إلى إبراز الموروث الغذائي وتعزيز حضور الأطباق الرمضانية التقليدية.



تصفيات أولية لـ«بناء مجتمع يحيا بالقرآن»



تتواصل التصفيات الأولية لمنافسات مسابقة القرآن الكريم تحت شعار «لبناء مجتمع يحيا بالقرآن»، ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، وسط مشاركة مميزة بلغت 721 مسجلًا، في مشهد يعكس الإقبال الكبير على البرامج الإيمانية المصاحبة للموسم.



وأسفرت عمليات التصفية والفرز، التي جرت وفق الضوابط المعتمدة لكل فرع، عن تأهل 375 متسابقًا إلى المرحلة التالية، توزّعوا على 5 فروع، بواقع 70 متسابقًا في الفرع الأول، و70 في الفرع الثاني، و80 في الفرع الثالث، و80 في الفرع الرابع، و75 في الفرع الخامس المعني بالتلاوة.



القادسية يتجاوز حمادة.. والتميمي ونفط الكويت.. يتعادلان



حقق فريق غدران الفوز على نظيره القريان بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب المجموعة الثالثة في بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة.



وتوج محمد عبدالمحسن لاعب فريق غدران بجائزة نجومية المباراة، كما تعادل فريقا مجموعة التميمي وشركة نفط الكويت بهدف لمثله لصالح المجموعة الثالثة، وتوج اللاعب السيد هاشم بجائزة نجومية المباراة، وتغلب فريق القادسية على حمادة الأردني بثلاثة اهداف مقابل هدف لصالح المجموعة الأولى من بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، ونال رودريقو لاعب القادسية جائزة نجومية المباراة قدمها له النجم ياسر الشهراني.