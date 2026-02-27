يفرض تاريخ مواجهات الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين أفضلية واضحة لصالح العميد، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين الليلة ضمن منافسات الموسم الحالي، إذ تقابل الفريقان في (13) مباراة سابقة بدوري المحترفين، تمكن خلالها الاتحاد من تحقيق (8) انتصارات، مقابل (5) تعادلات، فيما لم ينجح الخليج في تحقيق أي فوز حتى الآن. وسجل الاتحاد (32) هدفًا في شباك الخليج، مقابل (16) هدفًا سجلها الخليج، ما يعكس التفوق الهجومي للاتحاد عبر تاريخ المواجهات.



وشهد الدور الأول من موسم 2026/2025 واحدة من أكثر المباريات إثارة بين الطرفين، حين كان الخليج قريبًا من تحقيق أول انتصار تاريخي له أمام الاتحاد، بعدما تقدم بنتيجة (4-0) على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، قبل أن يعود الاتحاد بشكل دراماتيكي ويُدرك التعادل (4-4) في الرمق الأخير، في ريمونتادا كبيرة حرمت الخليج من فوز كان في المتناول.



وعلى صعيد المواجهات التي أُقيمت في جدة، يملك الاتحاد سجلًا مميزًا أمام الخليج، إذ حقق الفوز برباعية في ثلاث مباريات على أرضه وبين جماهيره: موسم 2016/2015 بنتيجة (4-1)، وموسم 2024/2023 بنتيجة (4-2)، وموسم 2025/2024 بنتيجة (4-1).



وتحمل مواجهة اليوم أهمية خاصة، إذ يسعى الاتحاد لمواصلة تفوقه التاريخي وتعزيز أرقامه، بينما يأمل الخليج في كسر العقدة وتحقيق أول فوز له في سجل لقاءات الفريقين بدوري المحترفين.