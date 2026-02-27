سياسة التدوير التي ينتهجها مدرب النادي الأهلي ماتياس يايسله منذ الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي أبرز العوامل التي أسهمت في المحافظة على جاهزية اللاعبين ورفع نسق الأداء، في ظل ضغط المباريات وتعدد المشاركات، إذ اعتمد ماتياس يايسله على مبدأ إراحة عدد من العناصر الأساسية بشكل متدرج، ومنح الفرصة لبدلاء أثبتوا حضورهم الفني، ما انعكس إيجابًا على توازن الفريق بدنيًا وفنيًا، وساعد في تقليل معدلات الإجهاد والإصابات خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.



وأظهرت المباريات الأخيرة قدرة الأهلي على الحفاظ على نسق تنافسي مرتفع، رغم ضغط الجدول، بفضل توزيع الجهد بين اللاعبين وإدارة الدقائق بمرونة، بما يضمن الجاهزية المثلى للاستحقاقات المحلية والقارية، ويعكس هذا التوجه قراءة فنية لواقع الموسم، الذي يتطلب عمقًا في القائمة واستثمارًا لجميع العناصر، بما يرسخ مبدأ العمل الجماعي ويعزز الاستقرار الفني، في وقت تتصاعد فيه حدة المنافسة على مراكز متقدمة في سلم الترتيب.



يذكر أن الأهلي خطف صدارة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) مؤقتًا عقب فوزه على الرياض بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة، وجاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (75) عن طريق حارس الرياض برويان بالخطأ في مرماه، ليمنح الأهلي 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى (59) نقطة في المركز الأول مؤقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة النصر صاحب الـ58 نقطة ومضيفه الفيحاء، التي سيخوضها السبت، في حين تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.