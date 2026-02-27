أوقفت لجنة الانضباط في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم مساعد مدرب فريق «شرطة» عبدالله البارقي، ومدرب اللياقة زياد العتيبي بعد اجتماع اللجنة الفنية لمخالفتهما أنظمة البطولة، وعلى ضوء ذلك أصدرت لجنة الانضباط قرارين:



1. إيقاف عبدالله البارقي، مساعد مدرب فريق «شرطة» محافظة جدة، 6 مباريات إضافة إلى الإيقاف التلقائي في كافة البطولات والمسابقات بقرار غير قابل للاستئناف، وذلك بعد نزوله لأرضية الملعب عقب نهاية مباراة فريقه ضد فريق «الحرس الوطني» بالقطاع الغربي في منافسات دور الـ8، حيث اتجه لحكام المباراة وقام بالتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء. وقررت اللجنة معاقبته استنادًا إلى تقرير الحكم وبناءً على المادة (47) من لائحة الانضباط.



2. إيقاف زياد العتيبي، مدرب اللياقة في فريق «شرطة» محافظة جدة، مباراة واحدة، إضافة إلى الإيقاف التلقائي في كافة البطولات والمسابقات بقرار غير قابل للاستئناف، بعد قيامه بالنزول لأرضية الملعب والقيام بحركات استفزازية للاعبي فريق «الحرس الوطني» بعد نهاية المباراة، مما كاد أن يتسبب في اشتباك بين اللاعبين، ليقوم الحكم بإبعاده بالبطاقة الحمراء.



يُذكر أن فريق «الشرطة» سيواجه فريق «سلام الجامعة» من جدة ضمن منافسات دور الـ4 للبطولة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير على ملعب (رديف الجوهرة) بمدينة الملك عبدالله الرياضية.