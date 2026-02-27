قدم مدافع فريق الأهلي روجر إيبانيز عرضًا استثنائيًا بقميص الأهلي السعودي أمام نادي الرياض في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة، التي كسبها بهدف دون مقابل. وأكد خلال المواجهة قيمته الكبيرة داخل المنظومة الدفاعية، إذ لمس إيبانيز الكرة 74 مرة، ونجح في 48 تمريرة من أصل 58، كما أظهر جودة واضحة في الكرات الطويلة بإكماله 6 من 11 محاولة. وعلى مستوى الصراعات، فرض هيمنته في الكرات الهوائية بكسبه 4 من 4، إلى جانب تدخلاته الحاسمة التي تمثلت في 4 تخليصات و3 اعتراضات، فضلًا عن استعادته للكرة مرتين، ليحصل على تقييم 8.0.



هذا الأداء المتكامل تُوّج بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليواصل المدافع البرازيلي تقديم مستوياته اللافتة ويؤكد أنه أحد أهم أعمدة الأهلي هذا الموسم.