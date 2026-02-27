تأهل فريق صقر أكادير المغربي للدور الثاني من بطولة زوهو لكرة قدم الصالات في موسم القادسية الرمضاني بعد تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بفوزه الثاني توالياً على مجموعة التميمي بهدفين دون رد، وحقق فريق مجموعة غدران فوزاً ثميناً على نادي الإعلاميين المصري بنتيجة 2-1، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة زوهو لكرة قدم الصالات.



ونال لاعب غدران معاذ جائزة نجومية المباراة، وقيمتها ألف ريال، وتسلمها من النجم الدولي سعيد العويران.



وتتواصل لليوم الرابع على التوالي منافسات بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، حيث تُقام مباراتان. في الأولى يلتقي السويحلي الليبي، صاحب النقطة الواحدة، مع التميمي الذي يدخل اللقاء دون رصيد ضمن المجموعة الثانية. وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، يتقابل نادي الإعلاميين المصري مع الشعب العماني، وكلاهما يسعى لتحقيق أولى نقاطه.