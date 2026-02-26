أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن دي يونغ تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين البعيدة في ساقه اليمنى خلال التدريبات.

وأضاف البيان أن فترة التعافي التي سيخضع لها نجم الوسط الهولندي ستستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع.

أرقام دي يونغ

ويعد دي يونغ أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، حيث شارك في 31 لقاءً في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم سبع تمريرات حاسمة.