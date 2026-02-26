واصل النصر تربعه على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه القوي على مضيفه النجمة بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن اللقاءات المؤجلة للجولة العاشرة من دوري المحترفين.



دخل النصر بضغط هجومي عالٍ بحثاً عن حسم اللقاء مبكراً، وتمكن من ذلك عن طريق قائده كريستيانو رونالدو من نقطة الجزاء (د:7)، وضاعف زميله كينغسلي كومان النتيجة بإحرازه الهدف الثاني (د:31)، وتعرض حارس النجمة فيكتور براغا لإصابة اُضطر معها لمغادرة الملعب، وشارك بدلاً عنه الحارس البديل وليد العنزي الذي عجز عن التصدي لتسديدة إينييغو مارتينيز ليحرز الهدف الثالث للنصر (د:42).



وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي، ومن تمريرة ذكية من كريستيانو رونالدو وصلت الكرة لساديو ماني الذي سددها قوية لتلامس القائم وتسكن الشباك هدفاً رابعاً للنصر (د:52)، وقبل نهاية اللقاء عاد المدافع مارتينيز للتألق مجدداً ليحرز برأسه الهدف الشخصي الثاني له والخامس للنصر (د:80)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ19 ويصل للنقطة الـ58 متربعاً على صدارة الترتيب، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ18 (الأخير).