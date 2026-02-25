أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رفض استئناف نادي بنفيكا البرتغالي ضد الإيقاف المؤقت للاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، واقعة مثيرة للجدل، حيث اتهم نجم الريال فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية عقب إحراز النجم البرازيلي هدف التقدم للميرنغي، وهدد لاعبو النادي الإسباني بمغادرة أرض الملعب مع تصاعد التوتر، قبل أن يسمح الحكم باستئناف اللعب بعد توقف دام 11 دقيقة.

مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا البرتغالي.

الإيقاف المؤقت

وقرر «يويفا» الإثنين الماضي إيقاف بريستياني بشكل مؤقت، على خلفية الاشتباه في توجيهه إهانة ذات طابع عنصري إلى فينيسيوس جونيور، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات الجارية في القضية، قبل أن يستأنف بنفيكا على القرار.

رفض الاستئناف

وفي بيان جديد اليوم الأربعاء، قال «يويفا»: «قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي بنفيكا، وبناءً على ذلك يُؤيد قرار هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026».

موعد الإياب

ويُقام لقاء الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا الليلة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «سانتياغو برنابيو».