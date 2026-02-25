يواصل نادي النصر كتابة فصل جديد في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات متتالية، في إنجاز يُسجَّل لأول مرة بتاريخ النادي في المسابقة، حيث جاءت سلسلة «الكلين شيت» مرفقة بانتصارات قوية، على: التعاون (1-0)، والخلود (3-0)، والرياض (1-0)، والاتحاد (2-0)، والفتح (2-0)، والحزم (4-0).



وبعد أداء دفاعي منضبط وصلابة واضحة في الخط الخلفي، منحت الفريق أفضلية كبيرة، ليس فقط في منع المنافسين من التسجيل، بل في فرض شخصيته داخل الملعب وتحقيق نتائج مريحة.



وتتجه الأنظار إلى مواجهة مساء اليوم أمام النجمة ضمن الجولة العاشرة المؤجلة، إذ يطمح النصر لمعادلة رقم الهلال المسجل في موسم 2014-2015، حين حافظ الهلال على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية خلال موسم واحد.



يُذكر أن الرقم القياسي التاريخي لأكثر عدد مباريات متتالية بشباك نظيفة في الدوري السعودي يبقى مسجلاً باسم الاتفاق بـ8 مباريات متتالية، تحققت بين نهاية موسم 2010-2011 وبداية موسم 2011-2012 (3 مباريات في ختام الموسم، و5 في مستهل الموسم التالي).



كما نجح الاتحاد هو الآخر في تسجيل 7 مباريات متتالية بشباك نظيفة، بواقع آخر 3 مباريات من موسم 2022-2023، ثم أول 4 مباريات من موسم 2023-2024، فهل يواصل النصر صلابته الدفاعية ويعادل رقم الهلال.. أم تتوقف السلسلة عند السادسة ؟