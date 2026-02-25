أصدرت إدارة نادي الوحدة بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن بالغ أسفها واستنكارها للأخطاء التحكيمية المتكررة والمؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في دوري يلو خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في مواجهة الباطن التي أُقيمت مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة، والتي أدارها الحكم عبدالله زربان.



وأوضح النادي في بيانه أن الفريق تعرض لعدة قرارات تحكيمية مؤثرة خلال اللقاء، أبرزها إلغاء الهدف الثاني للوحدة بعد احتسابه وتأكيده من حكم تقنية الفيديو، قبل أن يتم التراجع عن القرار بصورة مفاجئة بعد احتجاج من لاعبي الفريق المنافس، كما أشار البيان إلى تجاهل الحكم طرد لاعب الباطن «سياس رودريغيز» في الشوط الأول بعد تدخل عنيف ضد لاعب الوحدة «هاني الصبياني»، وهو ما اعتبرته الإدارة قرارًا أثّر بشكل مباشر في مجريات المباراة ونتيجتها.



وأكدت إدارة الوحدة أنها كانت تعتزم في وقت سابق إصدار بيان بشأن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في عدد من الجولات الماضية، والتي كلفته خسارة نقاط كان يستحقها، إلا أنها فضّلت الصمت احترامًا وثقةً بالحكم السعودي، وتقديرًا للجهود المبذولة، غير أن تكرار الأخطاء وتضرر الفريق منها دفع الإدارة إلى الخروج بهذا البيان.



وطالبت إدارة النادي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمراجعة الأخطاء التي حدثت في المباراة، وتنبيه الطاقم التحكيمي ومعاقبة المخطئ إن وُجد، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، مؤكدة في الوقت ذاته ثقتها في الحكم السعودي وحرصها على تطوير المنظومة التحكيمية بما يحقق العدالة بين الأندية ويعزز نزاهة المنافسة.