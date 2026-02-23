حسم فريق الهلال الأول للكرة الطائرة صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على الأهلي (3–1) في المواجهة التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة بجدة، ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة، رافعًا رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 27 نقطة، مع تبقّي مباراة مؤجلة له من الجولة العاشرة.



وفي القطيف، واصل النصر نتائجه الإيجابية بعد تفوقه على الابتسام 3–0 على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة مقلصًا الفارق إلى نقطتين بينه وبين العُلا صاحب المركز الرابع، بينما بقي الابتسام متذيّل الترتيب برصيد نقطة واحدة.



وعلى صالة نادي الاتحاد بجدة، تغلّب الاتحاد على الخويلدية 3–0، ليصل إلى 24 نقطة محافظًا على المركز الثالث، فيما بقي الخويلدية في المركز السابع برصيد 5 نقاط.



وفي المدينة المنورة، نجح الفتح في تجاوز العُلا 3–1 على صالة وزارة الرياضة، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي العُلا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.



وتستكمل المنافسات الإثنين 2 مارس القادم بإقامة مواجهتي الجولة العاشرة المؤجلتين، حيث يلتقي النصر والاتحاد على صالة نادي النصر بالرياض، فيما يستضيف الأهلي نظيره الفتح على صالة نادي الأهلي بجدة في اليوم ذاته.



وتُقام منافسات الجولة الثالثة عشرة يوم 7 مارس، إذ يستضيف الخويلدية فريق العُلا على صالة نادي الترجي بالقطيف عند الساعة 10:00 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الاتحاد والأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويستضيف النصر نظيره الهلال في الرياض، فيما يستقبل الفتح فريق الابتسام بالأحساء.