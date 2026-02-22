رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.



وقال في تصريح صحفي: «يجسّد يوم التأسيس عمق دولتنا الراسخ منذ عهد الإمام محمد بن سعود (رحمه الله)، وما أرسته تلك المرحلة من دعائم الوحدة والاستقرار، وعلى امتداد ثلاثة قرون، واصل هذا الوطن مسيرة البناء والتمكين، حتى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه، والذي شكّل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة الراسخة الحديثة، ومن بعده أبناؤه الملوك -رحمة الله عليهم- وصولاً إلى عهدنا الزاهر، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والذي وصلت فيه المملكة إلى الريادة بتحقيق الإنجازات، وفق رؤى شاملة في شتى المجالات».



وتابع: «بعزم وثبات تواصل مختلف قطاعات الدولة، ومنها القطاع الرياضي، السير بثبات في رحلة التطور والتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين نجدهما من قبل قيادتنا، وهو ما تجسّد في حاضرنا المميز، من خلال تحقيق العديد من الأرقام، ومنها استضافة المملكة أكثر من 150 فعالية وبطولة عالمية وقارية منذ عام 2018م وحتى الآن، وصل فيها عدد الحضور لأكثر من 3.5 مليون زائر، فضلاً عن تحقيق القطاع الرياضي المستهدف في رؤية السعودية 2030 بوصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي إلى 59.1%».



ودعا في ختام حديثه، اللهَ -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا العظيم أمنه واستقراره وازدهاره.